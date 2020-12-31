С 1 января в России расширят список женских профессий и повысят МРОТ

В силу вступят и другие новые законы.

Москва. В наступающем году в России начнут действовать новые налоги, дополнительные ограничения для курильщиков и ряд других новшеств. Об этом сообщает телекомпания «МИР 24».

Так, с 1 января 2021 года в стране введут в правовое поле взаимоотношения работников и работодателей при дистанционной форме организации труда. Согласно вступающему в силу закону об удаленке, на нее разрешается переводить только по обоюдному согласию сторон, за исключением чрезвычайных ситуаций. Работников необходимо обеспечить необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска. А главное, при сохранении прежнего объема работы, запрещено снижать зарплату.

Перечень женских профессий в России с января увеличится. Если раньше дамам запрещалось устраиваться на работу по 450 специальностям, то теперь их осталось порядка 100. В частности, разрешено принимать женщин на должности машинисток электропоездов, дальнобойщиц, трактористок. По-прежнему работниц нельзя привлекать на занятия, связанные с тяжелым физическим трудом и некоторые вредные производства.

В наступающем году россиян ждет также повышение МРОТ, пенсий и маткапитала. Так, минимальный размер оплаты труда вырастет с января на 5,5% и составит 12 792 рублей. При этом впервые «минималка» окажется выше прожиточного минимума для работающего населения. Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, с обгоном инфляции. Материнский капитал станет больше на 3,7%. В частности, выплата на первого ребенка вырастет с 466 тыс. рублей почти до 484 тыс., на второго - с 616 тыс. до 639 тыс. рублей. Для тех семей, которые уже получили маткапитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 155 тыс. рублей.

С 2021 года в России начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Прежняя ставка в 13% сохранится лишь для тех граждан, которые зарабатывают не более 5 млн рублей. Доход выше указанного порога будет облагаться налогом в 15%. По данным Минфина, это примерно 1% населения страны. Кроме того, налог в 13% начнут взимать с банковских вкладов на сумму свыше 1 млн рублей.

Курильщикам с 1 января запретят предаваться вредной привычке в медучреждениях, торговых точках, базах и складских помещениях. Подымить сигаретой можно будет лишь в местах, обозначенных специальной табличкой «Место для курения».

Добавим, в 2021 году во всех российских регионах начнут восстанавливать вытрезвители. В них будут доставлять лиц, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться. Стоимость услуг будет фиксированной – не более 2000 рублей. Правила работы антиалкогольных учреждений и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне.