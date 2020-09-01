В проекте «Военкоры» RT журналисты-свидетели вспомнили о трагедии в Беслане

Во время тех событий погибли 314 человек, в том числе 186 детей.



Москва. Вышел в свет новый выпуск программы «Военкоры» на RT. Как сообщается на сайте телеканала, он посвящен теракту в школе №1 Беслана.

Среди участников программы – журналисты, освещавшие трагедию в 2004 году. Среди них - Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко.

О том, как ему не позволили работать в Беслане, рассказал Роман Бабаян.

Напомним, в проекте «Военкоры» журналисты делятся воспоминаниями о собственном опыте работы в горячих точках, а также обсуждают военные конфликты.

1 сентября 2004 года группа террористов, проникших в Северную Осетию из Чечни, захватила более 1100 заложников. Это были взрослые и дети, собравшиеся на линейку в бесланской школе №1. На третий день в здании школы прогремели взрывы, началась перестрелка между боевиками, сотрудниками спецслужб и вооруженными местными жителями. В результате погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей.