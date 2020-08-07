Первую дамскую парковку в Казани закрыли по требованию прокуратуры и ГИБДД

Розовые машиноместа со стороной 4,4 метра закрасили.



Казань. Татарстан. Прокуратура потребовала ликвидировать парковку для покупательниц с увеличенным размером машиномест возле Центрального универмага Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению прокуроров, данная автостоянка дискриминирует водителей по половому признаку, что является нарушением Конституции России.

Кроме того, размеры парковочных мест (4,4 м) не соответствуют ГОСТу.

Ранее с аналогичными претензиями к администрации торгового центра обратилась Госавтоинспекция, отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В настоящее время дамскую парковку ликвидировали, розовые квадраты машиномест увеличенного размера закрасили, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, объект открыли 3 августа. В администрации торгового центра заявили, что парковка, предназначенная исключительно для дам, является первой не только в Татарстане, но и в России.