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Первую дамскую парковку в Казани закрыли по требованию прокуратуры и ГИБДД

10:55, 07 августа, 2020
Евгений Кандаков
Первую дамскую парковку в Казани закрыли по требованию прокуратуры и ГИБДД
10:55, 07 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#ГИБДД\n#Татарстан\n#Прокуратура\n#Казань\n#автомобилисты\n#парковки\n#женщины\n#женщина за рулём\n#автомобиль
Фото: vk.com/vkazani
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Розовые машиноместа со стороной 4,4 метра закрасили.

Казань. Татарстан. Прокуратура потребовала ликвидировать парковку для покупательниц с увеличенным размером машиномест возле Центрального универмага Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению прокуроров, данная автостоянка дискриминирует водителей по половому признаку, что является нарушением Конституции России.

Кроме того, размеры парковочных мест (4,4 м) не соответствуют ГОСТу.

Ранее с аналогичными претензиями к администрации торгового центра обратилась Госавтоинспекция, отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В настоящее время дамскую парковку ликвидировали, розовые квадраты машиномест увеличенного размера закрасили, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, объект открыли 3 августа. В администрации торгового центра заявили, что парковка, предназначенная исключительно для дам, является первой не только в Татарстане, но и в России.

10:55, 07 августа, 2020
Евгений Кандаков
150
0
#ГИБДД\n#Татарстан\n#Прокуратура\n#Казань\n#автомобилисты\n#парковки\n#женщины\n#женщина за рулём\n#автомобиль

 

 

 


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