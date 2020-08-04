В Казани открыли первую автопарковку для женщин

Машиноместа на ней почти вдвое шире обычных.



Казань. Татарстан. Первая специализированная автопарковка для водительниц есть теперь в столице Татарстана. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на интернет-издание «Бизнес-онлайн», объект появился возле центрального универмага Казани.

По мнению устроителей, других таких парковок нет больше нигде в России. Отмечается, что она намного просторнее обычных. Как правило, под одну легковушку выделяют машиноместо шириной около 2,5 метра. Дамам позволили парковаться на квадратных участках со стороной более 4,4 метра.

Это позволит женщинам заезжать и выезжать на стоянку без опасения случайно задеть соседний автомобиль. Также им проще будет открывать двери и контролировать детей, выходящих из машины.

Пока на дамской парковке выделено всего 10 машиномест. Если этого окажется мало, объект расширят, заявили в администрации торгового центра.