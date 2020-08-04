  • $ 74.16 ↑
  • € 87.23 ↓

В Казани открыли первую автопарковку для женщин

11:49, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
В Казани открыли первую автопарковку для женщин
11:49, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
86
0
#Татарстан\n#Казань\n#автомобилисты\n#парковки\n#женщины\n#женщина за рулём
Фото: vk.com/kznlife
86
0

Машиноместа на ней почти вдвое шире обычных.

Казань. Татарстан. Первая специализированная автопарковка для водительниц есть теперь в столице Татарстана. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на интернет-издание «Бизнес-онлайн», объект появился возле центрального универмага Казани.

По мнению устроителей, других таких парковок нет больше нигде в России. Отмечается, что она намного просторнее обычных. Как правило, под одну легковушку выделяют машиноместо шириной около 2,5 метра. Дамам позволили парковаться на квадратных участках со стороной более 4,4 метра.

Это позволит женщинам заезжать и выезжать на стоянку без опасения случайно задеть соседний автомобиль. Также им проще будет открывать двери и контролировать детей, выходящих из машины.

Пока на дамской парковке выделено всего 10 машиномест. Если этого окажется мало, объект расширят, заявили в администрации торгового центра.

 

11:49, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
86
0
#Татарстан\n#Казань\n#автомобилисты\n#парковки\n#женщины\n#женщина за рулём

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
4701

Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

2998
08:05, 29 июля, 2020

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова

2814
09:30, 29 июля, 2020

Археологическая находка: в Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия

2434
14:05, 28 июля, 2020

Жителей Ижевска пригласили сняться в массовых сценах фильма-катастрофы

2282
13:35, 30 июля, 2020

Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

16:39, 29 июля, 2020
3035

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

2716
16:55, 28 июля, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

1547
16:42, 31 июля, 2020

Российские туристы после самоизоляции стали агрессивнее, отмечают жители курортных городов

1504
11:22, 29 июля, 2020

На Алтае обнаружили тела четырех человек на турбазе

1391
10:45, 01 августа, 2020

На Аляске морская выдра спалась от косатки в лодке с людьми

12:20, 30 июля, 2020
1483

В Британии кладоискатели нашли редкое сокровище эпохи викингов

1477
18:10, 29 июля, 2020

СМИ рассказали о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК

1348
15:43, 29 июля, 2020

В странах Европы готовятся к встрече второй волны коронавируса

1296
11:39, 28 июля, 2020

Менее тысячи мусульман получили в этом году разрешение совершить хадж

1271
12:41, 28 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3844

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4266

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4819

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4503

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4712

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11111

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9606

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7210

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14198

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12759

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12751

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19523