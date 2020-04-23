Выплат из бюджета и списания долгов при введении режимов ЧС, ЧП и ВП не предусмотрено, рассказали юристы

Зато у граждан и бизнеса появятся новые обязанности.



Москва. В случае введения режимов ЧС, ЧП и военного положения в России или отдельных регионах, ждать отмены долгов и введения денежных выплат от государства не следует. Об этом рассказали специалисты в области права, опрошенные RT.

Тема введения таких режимов активно обсуждается сейчас в соцсетях. Многие участники дискуссий заявляют, что введение ограничений на передвижение, закрытие магазинов и предприятий возможно только при ЧС, ЧП или военном положении. При этом также якобы всем гражданам полагаются денежные выплаты и списание всех долгов, в том числе ипотеки и за ЖКХ, иные льготы. С этим не согласны московские юристы Валентин Карелин, Александр Князев и Илья Можаев.

В частности, по их мнению, массовые выплаты компенсаций возможны лишь при принятии соответствующих нормативных актов на федеральном и региональном уровнях. Автоматически при режиме ЧС и других подобных режимах они не начисляются. Также не списываются долги – можно оспорить лишь начисление пеней за просрочку платежей.

Кроме того, по словам Александра Князева, вводимые при чрезвычайных обстоятельствах режимы отличаются по своему содержанию и последствиям.

Так, режим ЧП может вводиться только президентом. Данный режим ограничивает права и свободы граждан на передвижение, вводится комендантский час, предусматривает мобилизацию, то есть привлечение людей для выполнения работ, при необходимости изъятие имущества – например, автотранспорта, для управления определенными территориями могут быть создаются временные администрации.

ЧС вводится правительством России, и столь строгих ограничений он не подразумевает.

Военное положение на всей территории России или в отдельных регионах вводит президент, основанием для этого является только агрессия (или непосредственная угроза таковой) против государства. Эпидемия однозначно не является причиной для использования такой меры, пояснил Александр Князев.

Как уточнил Валентин Карелин, введенный во многих регионах в связи с эпидемией коронавируса режим повышенной готовности является смягченной формой режима ЧС, в определенном смысле – режимом подготовки к его введению. При этом видимых различий между ними в законодательстве не зафиксировано.

При действии любого из двух указанных режимов региональные власти могут проводить мероприятия силами МЧС, устанавливать ряд ограничительных мер, в том числе на передвижение граждан, работу бизнеса и транспорта.

Юристы дали ряд других разъяснений о том, как действуют различные режимы, применяемые при чрезвычайных ситуациях, а также правах и обязанностях граждан и бизнеса в условиях их введения. Подробнее узнать об этом можно в материале RT.