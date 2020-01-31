Всемирный фонд дикой природы объявил о наступлении Года журавля

Российские ученые и активисты подготовили целую серию мероприятий, направленных на сохранение этих птиц.



Москва. О начале Года журавля сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF). Международная организация призвала жителей планеты обратить внимание на сохранение этих прекрасных птиц, а также мест их обитания в дикой природе, пишет «Интерфакс».

Как рассказал глава Амурского филиала WWF Петр Осипов, экологи подготовили целую серию мероприятий, посвященных журавлям. В них примут участие отделения WWF России, Китая, Монголии, международный Журавлиный фонд (группа ученых, которые изучают журавлей по всему миру), заповедники и национальные парки, общественные организации Приамурья, дружины охраны природы.

По словам координатора Года журавля в бассейне Амура Юрия Гафарова, из 15 известных науке видов журавля 6 живут на Дальнем Востоке России. Среди них стабильную численность имеют только два: красавка и серый журавль. Остальных с каждым годом становится все меньше.

В частности, количество гнездовий сокращается из-за пожаров, осушения и распашки болот, выпаса скота, застройки, незаконной охоты.

Для спасения редких и исчезающих видов журавлей WWF России планирует объявить ряд мест обитания птиц особо охраняемыми природными территориями. Также фонд проведет «перепись» журавлей, просветительскую акцию «Журавль - птица мира», окажет помощь общественным организациям, борющимся с пожарами и браконьерами.

Кроме того, в октябре 2020 года на Дальневосточной конференции по заповедному делу планируется презентовать новую редакцию Стратегии сохранения японского и даурского журавлей. Данные виды являются самыми малочисленными в бассейне Амура.