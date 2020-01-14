Запуск фейерверков возле жилых домов могут запретить в России

За праздники в стране произошло более 10 пожаров из-за неосторожного обращения с пиротехникой.



Москва. Запрет на использование пиротехнических изделий рядом с жилыми домами и больницами могут ввести в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщает RT.

По данным агентства, народный избранник направил обращение об этом в МЧС России. В нем парламентарий предлагает запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии менее 500 метров от жилых домов и медучреждений.

Депутат объяснил, что огненные забавы вблизи жилья нередко приводят к пожарам. Кроме того, шум и световые эффекты пугают маленьких детей, мешают спать больным и пожилым людям.

Отметим, сейчас взрывать петарды и фейерверки запрещено внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных объектов, на сценических площадках, стадионах, в национальных парках, заказниках, заповедниках, на кладбищах, а также во время проведения митингов и демонстраций.

Кстати, по данным МЧС, в минувшие новогодние праздники из-за неосторожного обращения с петардами в России произошло более десяти пожаров.