Русская православная церковь разрешила давать детям при крещении иностранные имена

При этом они должны иметь соответствия в месяцесловах поместных православных церквей.

Москва. Русская православная церковь внесла изменения в правила крещения детей. Решение об этом было принято Священным Синодом в четверг, 26 декабря, сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Отмечается, что месяцеслов Русской православной церкви не содержит имен многих святых, почитаемых другими православными конфессиями. В связи с этим Синод разрешил родителям крестить детей такими именами.

Разъясняется, что это могут национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей, или имена, известные русской православной традиции, но звучащие у разных народов немного иначе. В качестве примеров приводится пары имен Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Если же крещение в православие принимает взрослый человек, но в месяцесловах поместных православных церквей нет его имени или же его аналогов, тогда он может самостоятельно выбрать себе крестильное имя из православного месяцеслова. При этом желательно, чтобы оно было созвучно имеющемуся у человека гражданскому имени.