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Москвичи нашли самого грустного в мире кота

18:03, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
Москвичи нашли самого грустного в мире кота
18:03, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
149
0
#Москва\n#коты\n#мимими
Фото: Твиттер (РГ)
149
0

Питомец ищет новых хозяев.

Москва. Москвичи обратили внимание на пост волонтеров, которые пытаются найти коту с необычной внешностью новых хозяев. Об этом пишет «РГ».

«Самым грустным котом» питомца прозвали в сети из-за странной мимики, более характерной для расстроенного человека.

К сожалению, судьба у котика тоже не веселая. За свои 5-7 лет жизни он долго бродяжничал, после того как сбежал он прежнего хозяина через незастекленный балкон. Кот приучен к лотку и когтеточке, однако имеет трудный характер, пишут волонтеры.

Напомним, в мае 2019 года стало известно, что самая грустная кошка, известная по мему Grumpy Cat, умерла в США от инфекции.

18:03, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
149
0
#Москва\n#коты\n#мимими

 

 

 


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