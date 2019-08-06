Москвичи нашли самого грустного в мире кота

Питомец ищет новых хозяев.

Москва. Москвичи обратили внимание на пост волонтеров, которые пытаются найти коту с необычной внешностью новых хозяев. Об этом пишет «РГ».

«Самым грустным котом» питомца прозвали в сети из-за странной мимики, более характерной для расстроенного человека.

К сожалению, судьба у котика тоже не веселая. За свои 5-7 лет жизни он долго бродяжничал, после того как сбежал он прежнего хозяина через незастекленный балкон. Кот приучен к лотку и когтеточке, однако имеет трудный характер, пишут волонтеры.

Напомним, в мае 2019 года стало известно, что самая грустная кошка, известная по мему Grumpy Cat, умерла в США от инфекции.