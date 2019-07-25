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Закон о продлении «дачной амнистии» приняла Госдума России

16:10, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Закон о продлении «дачной амнистии» приняла Госдума России
16:10, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#дачная амнистия\n#законы\n#Россия\n#Госдума
Фото: @arzik2
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Сроки сдвинули до марта 2021 года.

Москва. Госдума приняла закон о восстановлении «дачной амнистии» до марта 2021 года и расширении её действия. Об этом сообщило РИА Новости в четверг, 25 июля.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что норма о возможности установления регионами предельной стоимости кадастровых работ становится бессрочной. По словам парламентария, этот шаг защитит граждан от неконтролируемого завышения цен.

Напомним, «дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет с сентября 2006 года. Тогда для россиян упростили порядок оформления права собственности на земельные участки до введения в действие Земельного кодекса.

Как сообщил Павел Крашенинников, за это время граждане смогли оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

В комитете Госдумы подчеркнули, что без изменений оставили следующие положения законопроекта:

- до марта 2022 года продлевается срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам СНТ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования;

- органы власти обязаны проводить необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов;

- также власти обязаны информировать граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.

По словам Крашенинникова, речь идёт о разъяснительной работе на местах, поскольку самостоятельно разобраться с нововведениями очень сложно.

16:10, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
449
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#дачная амнистия\n#законы\n#Россия\n#Госдума

 

 

 


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