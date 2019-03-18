СК опроверг новость о травле попросившей у Путина трактор девочки

Ранее СМИ сообщали, что на семью ребенка обрушился гнев односельчан.

Псковская область. В Следственном комитете опровергли информацию СМИ о травле, с которой столкнулась девочка из села в Псковской области, попросившая у президента России Владимира Путина помощи. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Напомним, девочка в письме президенту сообщила о сложных жизненных условиях в декабре 2018 года, писала «Медуза». По словам ребенка, единственную школу в ее деревне закрыли, мама получает около 12 тыс. рублей на должности санитарки в районной больнице.

«Пожалуйста, подарите моей маме мотоблок и мини-трактор. Он очень нам нужен. У нас было бы больше грядок. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил», — написала девочка через сайт Кремля.

После этого в дом семьи стали приходить посылки с детскими вещами, а также пожертвования. Однако односельчане устроили матери с дочкой травлю.

«Просто у нас все живут как могут, и никто ничего не просит, так как это бесполезно, потому что закидают камнями», - сказала соседка женщине.

Саму девочку, по словам матери, обвинили в краже денег. Кроме того, анонимы распространили фотографию школьницы интимного характера.

Следователи сообщили, что лично пообщались с семьей.

«Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — заключили в СК.

«Медуза» пишет, что после сообщения следственного комитета издание снова связалось с девочкой. Она заявила, что рассказывала правоохранителям о поступавших угрозах, и назвала информацию о травле правдой.