Пострадавший от лап тигра в Приморье оказался браконьером

Ему грозит тюремный срок.

Приморский край. Мужчина, пострадавший от лап тигра в Приморском крае, подозревается в браконьерстве и незаконном хранении оружия. Об этом пишет пресс-служба администрации региона.

16 февраля за медпомощью обратился мужчина с травмами лица. Предполагаемый браконьер получил эти увечья в ходе проверки петлей на кабанов.

«Собаки учуяли зверя и загнали его в чащу. Тигр, защищаясь, прыгнул на браконьера, который успел сделать один выстрел из ружья», – рассказал директор департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.

Сам хищник с места нападения скрылся, не оставив следов. В настоящий момент «проводится мониторинг территории».