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Пострадавший от лап тигра в Приморье оказался браконьером

15:02, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:02, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#оружие\n#охота\n#браконьеры\n#Приморский край\n#Приморье\n#тигры
Фото: Википедия
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Ему грозит тюремный срок.

Приморский край. Мужчина, пострадавший от лап тигра в Приморском крае, подозревается в браконьерстве и незаконном хранении оружия. Об этом пишет пресс-служба администрации региона.

16 февраля за медпомощью обратился мужчина с травмами лица. Предполагаемый браконьер получил эти увечья в ходе проверки петлей на кабанов.

«Собаки учуяли зверя и загнали его в чащу. Тигр, защищаясь, прыгнул на браконьера, который успел сделать один выстрел из ружья», – рассказал директор департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.

Сам хищник с места нападения скрылся, не оставив следов. В настоящий момент «проводится мониторинг территории».

 

15:02, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
95
0
#оружие\n#охота\n#браконьеры\n#Приморский край\n#Приморье\n#тигры

 

 

 


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