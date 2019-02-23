В России могут установить ответственность за отказ впустить газовиков

Акт планируют составлять после того, как жильцы дважды не пустили сотрудников служб.

Москва. Минстрой России предложил меры по усилению газовой безопасности в домах. Об этом сообщается в проекте постановления правительства страны на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что газовики должны уведомить жильцов о дате и времени работ не позднее чем за 30 дней. Повторное сообщение придет за 3 дня.

В случае, если собственник не отвечает на уведомление либо дважды не пускает в квартиру сотрудников службы, составляется акт об отказе в допуске к газовому оборудованию. Планируется, что копию будут направлять в органы государственного жилищного надзора, которые займутся возбуждением административного дела по данному факту.

Напомним, жертвами взрыва бытового газа в Магнитогорске стали 39 человек.

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