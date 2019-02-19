Российским военным запретили пользоваться гаджетами

Также нельзя выкладывать данные о близких, сослуживцах и расположениях частей.

Москва. Российским военнослужащими запретили использовать гаджеты с выходом в интернет, а также размещать в СМИ и сети информацию о месте службы, рассказывать о бывших сослуживцах и близких. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О статусе военнослужащих» во вторник, 19 января. Нормы распространяются на военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы

«Военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», - сказано в пояснительной записке.

Также собранную из соцсетей информацую могут использовать для психологического воздействия.