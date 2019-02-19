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В России авиапассажирам разрешили использовать электронные посадочные талоны

12:20, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:20, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#аэропорт\n#авиаперевозки\n#Минтранс\n#билеты\n#самолет
Фото: pxhere.com
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Приказ Минтранса вступит в силу 25 февраля.

Москва. Авиапассажирам России разрешат использовать электронные посадочные талоны с 25 февраля. Как пишут «Известия», в этот день вступит в силу приказ Минтранса.

Пассажирам российских аэропортов больше не придется распечатывать талоны – пройти досмотр и зайти в самолет можно будет показав билет, на смартфоне или планшете. Бумажные носители также сохранятся.

«Посадочный талон, оформленный в электронном виде, используется при наличии в аэропорту информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотров, и устройства, сканирующего штриховой код», — сказано в документе.

Напомним, ведомство разрабатывало приказ с 2017 года.

12:20, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
90
0
#Москва\n#аэропорт\n#авиаперевозки\n#Минтранс\n#билеты\n#самолет

 

 

 


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