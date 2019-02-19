В России авиапассажирам разрешили использовать электронные посадочные талоны

Приказ Минтранса вступит в силу 25 февраля.

Москва. Авиапассажирам России разрешат использовать электронные посадочные талоны с 25 февраля. Как пишут «Известия», в этот день вступит в силу приказ Минтранса.

Пассажирам российских аэропортов больше не придется распечатывать талоны – пройти досмотр и зайти в самолет можно будет показав билет, на смартфоне или планшете. Бумажные носители также сохранятся.

«Посадочный талон, оформленный в электронном виде, используется при наличии в аэропорту информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотров, и устройства, сканирующего штриховой код», — сказано в документе.

Напомним, ведомство разрабатывало приказ с 2017 года.