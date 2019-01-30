Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

Всех участников заезда допросили в полиции.

Нижний Новгород. Нижегородская область. В Нижнем Новгороде «дорожных пранкеров» оштрафовали на 1000 рублей за езду вне кабины автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по области.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого молодые люди прикрепили к автомобилю ковер и таким образом прокатились по улицам. В это время два «пассажира» на ковре снимали происходящее на камеру. Также съемка велась из открытого багажника.

Водителя – 24-летнего жителя Сормовского района – привлекли к административной ответственности.

Всех участников заезда допросили.