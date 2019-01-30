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Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

13:45, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
13:45, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
123
0
#Нижний Новгород\n#штраф\n#Пранкеры\n#административная ответственность
Фото: Скрин
123
0

Всех участников заезда допросили в полиции.

Нижний Новгород. Нижегородская область. В Нижнем Новгороде «дорожных пранкеров» оштрафовали на 1000 рублей за езду вне кабины автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по области.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого молодые люди прикрепили к автомобилю ковер и таким образом прокатились по улицам. В это время два «пассажира» на ковре снимали происходящее на камеру. Также съемка велась из открытого багажника.

Водителя – 24-летнего жителя Сормовского района – привлекли к административной ответственности.

Всех участников заезда допросили.

Прокатились по главным улицам Нижнего Новгорода на ковре

Смельчаки из Нижнего Новгорода (как они сами себя называют), прокатились по главным улицам города - на ковре. Видео с "дорожной шалостью" нижегородцев появилось в социальной сети 25 января - двое молодых людей, одетых явно не по погоде, точнее раздетых, привязали к машине обычный ковер и катались близ площади Минина в Нижнем Новгороде.

13:45, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
123
0
#Нижний Новгород\n#штраф\n#Пранкеры\n#административная ответственность

 

 

 


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