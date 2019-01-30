Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

Всех участников заезда допросили в полиции.
Нижний Новгород. Нижегородская область. В Нижнем Новгороде «дорожных пранкеров» оштрафовали на 1000 рублей за езду вне кабины автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по области.
Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого молодые люди прикрепили к автомобилю ковер и таким образом прокатились по улицам. В это время два «пассажира» на ковре снимали происходящее на камеру. Также съемка велась из открытого багажника.
Водителя – 24-летнего жителя Сормовского района – привлекли к административной ответственности.
Всех участников заезда допросили.
Прокатились по главным улицам Нижнего Новгорода на ковре
Смельчаки из Нижнего Новгорода (как они сами себя называют), прокатились по главным улицам города - на ковре. Видео с "дорожной шалостью" нижегородцев появилось в социальной сети 25 января - двое молодых людей, одетых явно не по погоде, точнее раздетых, привязали к машине обычный ковер и катались близ площади Минина в Нижнем Новгороде.