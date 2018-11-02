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В Екатеринбурге музей обвинил 4 «неадекватных» девушек в порче картин Дали и Гойи

10:16, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
10:16, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#искусство\n#выставка\n#Екатерибург\n#картины\n#Сальвадор Дали
Фото: Скрин
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Камера видеонаблюдения запечатлела момент падения стенда.

Екатеринбург. Свердловская область. В международном центре искусств «Главный проспект» повредили две картины авторства Сальвадора Дали и Франсиско Гойи. Как пишет «Знак», музей обвинил в произошедшем группу из 4-х девушек, которые «не очень адекватно себя вели».

Канал РЕН-ТВ опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент, когда одна девушка подходит к стенду с намерением его сфотографировать. Тот начинает падать, едва не задев посетительницу. Девушка в последний момент отпрыгивает.

Там не менее галерея обвиняет посетителей.

«Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, — это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. У работы Гойя сломана рама и стекло, а у Дали, помимо поломки, еще и повреждено само полотно. Идет разбирательство, работы отправлены на экспертизу», — прокомментировали инцидент для ТАСС в музее.

МВД начало проверку.  

«Поступило такое заявление, проводится проверка. Устанавливается ущерб», - рассказали в ведомстве.

По данным РЕН-ТВ правоохранители нашли и опросили «неадекватных» девушек.

«У посетителей выставки не было злого умысла, оснований для возбуждения уголовного дела нет», — приводит канал слова неназванного источника.

«Главный проспект» сейчас работает в штатном режиме. Посетителей дополнительно просят соблюдать правила поведения.

Картина Сальвадора Дали была написана в 1977 году по мотивам серии «Капричос» Франсиско Гойи.

 

10:16, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
670
0
#искусство\n#выставка\n#Екатерибург\n#картины\n#Сальвадор Дали

 

 

 


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