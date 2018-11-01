Более 80 шпицев выставят на аукцион из-за долгов хозяйки в Мурманске

Женщина вовремя не оплатила кредиты и услуги ЖКХ.

Мурманск. Мурманская область. В Мурманске более 80 шпицев арестовали из-за долгов хозяйки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФССП.

Женщина задолжала выплаты по кредитам и услугам ЖКХ. Десятидневный срок для погашения истек, приставы открыли исполнительное производство.

В середине октября 2018 года у должницы изъяли более 80 собак, которых содержали в антисанитарных условиях: шпицы жили в грязном помещении, были обезвожены. Зоозащитники заподозрили у собак сахарный диабет и демодекоз.

После ареста, собак направили в «Центр временного содержания животных», часть отправилась на лечение от пневмонии. У многих шпицев не было зубов, поэтому волонтеры объявили сбор средств на влажный корм.

О состоянии собак и условиях их содержания стало известно после того, как арендаторы соседних помещений начали жаловаться на неприятный запах.