Москва, Башкирия и Самарская область стали лидерами по количеству очагов ДТП на дорогах

Самым «безопасным» оказался Ненецкий автономный округ.





Москва. Эксперты составили рейтинг регионов России по количеству опасных участков на дорогах. Лидером по концентрации очагов ДТП в 2017 году оказалась Москва, пишет Газета.ru.

Так, в столице выявили 191 опасный участок.

Второе место в списке заняла Башкирия. В регионе зарегистрировали 138 очагов аварийности, при этом 109 из них находятся в Уфе.

Замкнула тройку Самарская область, где выявили 127 опасных участков.

Также в десятку вошли Пермский край, Иркутская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Санкт-Петербург и Ярославская область, Тюменская область.

Самым безопасным регионом общественники признали Ненецкий автономный округ. За первое полугодие 2018 года в субъекте не оказалось ни одного очага аварийности. Далее в списке идут Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Малое количество ДТП в названных регионах связано с низкой интенсивностью автомобильного движения.