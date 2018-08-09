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Москва, Башкирия и Самарская область стали лидерами по количеству очагов ДТП на дорогах

12:50, 09 августа, 2018
Анна Торхова
12:50, 09 августа, 2018
Анна Торхова
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Самым «безопасным» оказался Ненецкий автономный округ.

Москва. Эксперты составили рейтинг регионов России по количеству опасных участков на дорогах. Лидером по концентрации очагов ДТП в 2017 году оказалась Москва, пишет Газета.ru.

Так, в столице выявили 191 опасный участок.

Второе место в списке заняла Башкирия. В регионе зарегистрировали 138 очагов аварийности, при этом 109 из них находятся в Уфе.

Замкнула тройку Самарская область, где выявили 127 опасных участков.

Также в десятку вошли Пермский край, Иркутская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Санкт-Петербург и Ярославская область, Тюменская область.

Самым безопасным регионом общественники признали Ненецкий автономный округ. За первое полугодие 2018 года в субъекте не оказалось ни одного очага аварийности. Далее в списке идут Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Малое количество ДТП в названных регионах связано с низкой интенсивностью автомобильного движения.

12:50, 09 августа, 2018
Анна Торхова
329
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