До конца года Москва подпишет с Суринамом соглашение о безвизовом режиме.

Москва. Россияне смогут отдыхать в Южной Америке без виз. Из всех 12 государств континента только в Суринам требуется разрешение на въезд, пишут «Известия».

До конца 2018 года Москва заключит с государством договор о безвизовом режиме.

Отмечается, что Суринам является единственной страной в Южной Америке, где еще нет российской дипмиссии. Интересы России в Суринаме представляет посол страны в Бразилии.

Кроме того, в ближайшее время вступит в силу соглашение о безвизовом режиме с Коста-Рикой. Таким образом, единственным государством в Центральной Америке, требующим от россиян виз, останется Белиз.