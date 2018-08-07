До конца года Москва подпишет с Суринамом соглашение о безвизовом режиме.
Москва. Россияне смогут отдыхать в Южной Америке без виз. Из всех 12 государств континента только в Суринам требуется разрешение на въезд, пишут «Известия».
До конца 2018 года Москва заключит с государством договор о безвизовом режиме.
Отмечается, что Суринам является единственной страной в Южной Америке, где еще нет российской дипмиссии. Интересы России в Суринаме представляет посол страны в Бразилии.
Кроме того, в ближайшее время вступит в силу соглашение о безвизовом режиме с Коста-Рикой. Таким образом, единственным государством в Центральной Америке, требующим от россиян виз, останется Белиз.