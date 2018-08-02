«Мобильные мечети» появятся в Японии к Олимпиаде-2020

Грузовик сможет вместить около 50 человек.

Тоёте. Япония. В Японии приступили к разработке мечетей на колесах. Планируется, что их создадут к Олимпийским играм 2020 года, сообщает информационно-просветительский портал «Аль-хакк».

Стоимость проекта обошлась организаторам в 900 тыс. долларов. Отмечается, что грузовик сможет вместить около 50 человек.

Кроме того, чтобы верующие всегда могли знать, в какой стороне находится Мекка, в сооружении установят компас.

«Мобильные мечети» разместят в олимпийской деревне.