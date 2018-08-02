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«Мобильные мечети» появятся в Японии к Олимпиаде-2020

11:03, 02 августа, 2018
Анна Торхова
11:03, 02 августа, 2018
Анна Торхова
154
0
#Олимпиада\n#Япония\n#Россия\n#вера\n#мечеть\n#Коран
Фото: pixabay.com
154
0

Грузовик сможет вместить около 50 человек.

Тоёте. Япония. В Японии приступили к разработке мечетей на колесах. Планируется, что их создадут к Олимпийским играм 2020 года, сообщает информационно-просветительский портал «Аль-хакк».

Стоимость проекта обошлась организаторам в 900 тыс. долларов. Отмечается, что грузовик сможет вместить около 50 человек. 

Кроме того, чтобы верующие всегда могли знать, в какой стороне находится Мекка, в сооружении установят компас.

«Мобильные мечети» разместят в олимпийской деревне.

11:03, 02 августа, 2018
Анна Торхова
154
0
#Олимпиада\n#Япония\n#Россия\n#вера\n#мечеть\n#Коран

 

 

 


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