Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике

Лошадей завозят в заповедник из Венгрии и Франции.

Оренбург. Первый жеребёнок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды России, в заповеднике три года назад был воссоздан первый вольноживущий табун этих почти исчезнувших животных.

Как отметила директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова, впервые за три года реализации программы в табуне вольноживущей популяции, в естественных условиях появился приплод. Это означает, что завезённые из Франции и Венгрии животные адаптировались в новых климатических условиях - чувствуют себя как дома и готовы обзаводиться потомством.

По информации центра реинтродукции, мать жеребенка Райзол приехала в Оренбуржье из венгерского национального парка «Хортобадь» 20 ноября 2016 года. После прохождения акклиматизации 10 октября 2017 все лошади были выпущены из загона на участок Оренбургского заповедника «Предуральская степь», где провели свою первую вольную зиму.

«Кобылу с жеребенком сотрудники центра заметили неподалеку от кордона «Сармат» рано утром. Новорожденный самец не отставал от матери, иногда переходя на неуклюжий галоп. Лошади подошли достаточно близко к людям и не обращали на них никакого внимания, что позволило оценить состояние матери и новорожденного», - уточнили в Минприроды.





Отмечается, что в 2014-2015 годах ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» совместно с Минприроды России разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике на участке «Предуральская степь».

В рамках программы в 2015 году с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. Всего за три года в заповедник завезли три группы животных: одну из Франции и две из Венгрии. В настоящий момент в заповеднике обитают 35 лошадей Пржевальского.