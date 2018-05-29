В преддверии ЧМ-2018 по футболу в российских городах появились новые отели-поштелы

По сути, это хостелы, но с дизайнерской отделкой и более высокой ценой.

Москва. В преддверии ЧМ-2018 по футболу среди российских отелей появились гостиницы нового типа. Как пишут «Известия», теперь жители страны могут бронировать номера в поштелах.

По сути, это хорошо знакомые всем хостелы, но с дизайнерской отделкой и более высокой ценой. В среднем стоимость проживания в них вдвое выше, чем в обычных хостелах. Такое необычное название они получили от слияния двух английских слов: posh («люксовый») и hostel («гостиница»).

Как правило, в них можно бронировать комфортабельные места в общих и стандартных номерах. Чаще всего особое внимание в поштелах уделяют дизайну и обстановке гостиных, кухонных и столовых зон или ресепшену.

По мнению экспертов, чаще всего в поштелы во время мундиаля будут заселяться иностранные болельщики и туристы. Однако со временем такие мини-отели могут исчезнуть из гостиничного пространства России. Это произойдет в том случае, если в поштелах не будет постоянного потока постояльцев.

На данный момент в России насчитывается порядка 100 таких отелей. Чаще всего они встречаются в Москве и Санкт-Петербурге. В последнее время люксовые хостелы начали открывать также в Казани и Екатеринбурге.