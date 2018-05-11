play
pause
  • $ 62.52 ↓
  • € 74.18 ↓

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

15:59, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:59, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
846
0
#теракт\n#борьба с экстремизмом\n#операция\n#спецслужбы\n#террористы\n#Бессмертный полк\n#задержание
Фото: vk.com/polk_russia
846
0

Об этом рассказал замглавы МИД Олег Сыромолотов.  

Москва. На акции «Бессмертный полк» в Москве экстремисты готовила теракт. К счастью, перед праздником их всех задержали спецслужбы, сообщает «Комерсантъ» со ссылкой на слова замглавы МИДа Олега Сыромолотова. 

По словам дипломата, задержано сразу несколько групп из Сибири и Нового Уренгоя, которые должны были произвести взрывы во время шествия «Бессмертного полка» в Москве. Для этой цели у них заранее было заготовлено оружие, уточнил Сыромолотов. В ходе спецоперации по задержанию террористов было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек. 

Кстати, в этом году в ряды «Бессмертного полка» по всей России встали 10,4 млн человек. В Москве в шествии участвовали больше 1 млн горожан.

15:59, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
846
0
#теракт\n#борьба с экстремизмом\n#операция\n#спецслужбы\n#террористы\n#Бессмертный полк\n#задержание

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15070

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11004
15:40, 08 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9116
11:08, 07 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

7050
13:30, 10 мая, 2018

В Воткинской городской больнице на 90 суток приостановили работу операционных

3859
14:10, 05 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
10652

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

3192
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

3095
14:45, 05 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

2893
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2248
18:41, 07 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2741

Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

2193
14:56, 04 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

2162
18:15, 09 мая, 2018

Военно-морские силы США начали восстанавливать Второй флот

2068
18:15, 05 мая, 2018

Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

1980
16:55, 06 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Кухня великой победы

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино