Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

Об этом рассказал замглавы МИД Олег Сыромолотов.

Москва. На акции «Бессмертный полк» в Москве экстремисты готовила теракт. К счастью, перед праздником их всех задержали спецслужбы, сообщает «Комерсантъ» со ссылкой на слова замглавы МИДа Олега Сыромолотова.

По словам дипломата, задержано сразу несколько групп из Сибири и Нового Уренгоя, которые должны были произвести взрывы во время шествия «Бессмертного полка» в Москве. Для этой цели у них заранее было заготовлено оружие, уточнил Сыромолотов. В ходе спецоперации по задержанию террористов было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек.

Кстати, в этом году в ряды «Бессмертного полка» по всей России встали 10,4 млн человек. В Москве в шествии участвовали больше 1 млн горожан.