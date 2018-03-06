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СМИ: в России могут закрыть границу для подозреваемых в помощи террористам иностранцев

09:59, 06 марта, 2018
Александра Бобрович
09:59, 06 марта, 2018
Александра Бобрович
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#экстримизм\n#терроризм\n#общество\n#инициативы\n#запрет\n#иностранцы\n#деньги\n#Госдума\n#законопроект\n#террористы
Фото: pixabay.com
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Новый законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности

Москва. В России могут закрыть границу для подозреваемых в помощи террористам иностранцев. Как пишут Известия.ру, законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.  

По информации издания, речь идет об инициативе, выдвинутой депутатами партии «Единая Россия». В документе предлагается не пускать в страну граждан других государств, если их подозревают в помощи террористическим организациям. Кроме того, авторы инициативы хотят включить в этот список иностранцев, которые могли заработать свой капитал, благодаря отмыванию денег.  

Однако в правительстве, ознакомившись с текстом законопроекта, вынесли ряд замечаний. В частности, этот запрет, отметили в правкомиссии, мог бы распространяться и на тех иностранцев, кто уже участвует в деятельности причастных к экстремизму или терроризму организаций. Кроме того, правительство рекомендовало авторам инициативы конкретизировать, кто именно выносит запрет на въезд.  

В свою очередь прокомментировали инициативу и эксперты. Так, адвокат Даниил Берман утверждает, что прежде чем утвердить новый законопроект, необходимо его тщательно прочитать и обсудить. Он считает, что под запрет могут попасть иностранцы, которые никогда не были причастны ни к терроризму, ни к отмыванию денег.  

В настоящее время документ готовится к рассмотрению в Госдуме. Если по результатам чтений его примут, что поправки будут внесены в статью 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

09:59, 06 марта, 2018
Александра Бобрович
230
0
#экстримизм\n#терроризм\n#общество\n#инициативы\n#запрет\n#иностранцы\n#деньги\n#Госдума\n#законопроект\n#террористы

 

 

 

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