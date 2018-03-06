СМИ: в России могут закрыть границу для подозреваемых в помощи террористам иностранцев

Новый законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности

Москва. В России могут закрыть границу для подозреваемых в помощи террористам иностранцев. Как пишут Известия.ру, законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

По информации издания, речь идет об инициативе, выдвинутой депутатами партии «Единая Россия». В документе предлагается не пускать в страну граждан других государств, если их подозревают в помощи террористическим организациям. Кроме того, авторы инициативы хотят включить в этот список иностранцев, которые могли заработать свой капитал, благодаря отмыванию денег.

Однако в правительстве, ознакомившись с текстом законопроекта, вынесли ряд замечаний. В частности, этот запрет, отметили в правкомиссии, мог бы распространяться и на тех иностранцев, кто уже участвует в деятельности причастных к экстремизму или терроризму организаций. Кроме того, правительство рекомендовало авторам инициативы конкретизировать, кто именно выносит запрет на въезд.

В свою очередь прокомментировали инициативу и эксперты. Так, адвокат Даниил Берман утверждает, что прежде чем утвердить новый законопроект, необходимо его тщательно прочитать и обсудить. Он считает, что под запрет могут попасть иностранцы, которые никогда не были причастны ни к терроризму, ни к отмыванию денег.

В настоящее время документ готовится к рассмотрению в Госдуме. Если по результатам чтений его примут, что поправки будут внесены в статью 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».