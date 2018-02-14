Госдума рассмотрит законопроект, вводящий пожизненное заключение для педофилов

Речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности малолетних детей, повлекших тяжкие последствия.

Москва. В России могут принять закон, согласно которому педофилов будут держать в заключении пожизненно. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает russian.rt.com.

«Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия», - отмечается в пояснительной записке. О сроках рассмотрения документа пока не говорится.

Кстати, внесение данного законопроекта в Госдуму недавно анонсировала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.