Светлана Журова назвала актом человечности движение корейских болельщиков в поддержку российских атлетов

Действия добровольцев она объявила доказательством того, «что спорт - это мир».

Москва. Олимпийская чемпионка Светлана Журова одобрила движение корейских болельщиков, которые будут поддерживать российских атлетов на Играх-2018. Свое мнение прославленная спортсменка рассказала в интервью РТ.

Она назвала действия добровольцев Южной Кореи доказательством того, что спортивное движение по-прежнему находится вне политики и «доказывает, что спорт - это мир».

«Это точно не политический акт. Это тот случай, когда акт человеческий. Спортсменам очень тяжело находиться в подобной ситуации в другой стране без флага и с небольшим количеством болельщиков, которые могут приехать в связи со сложившимися обстоятельствами. Действия корейцев показали, что они всё понимают», - подчеркнула обладательница золотой медали Олимпиады-2006 в Турине.

Также Журова отметила, что жители Южной Кореи, проникнувшись духом Олимпиады, стремятся сделать счастливым каждого, кто приедет на соревнования, а также поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.

Отмечается, что слова одобрения она выразила в связи с созданием в Южной Корее движения болельщиков в поддержку российских атлетов. Его инициатором выступила демократическая партия страны, а церемония учреждения прошла в Сеуле утром, 2 февраля.