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      Светлана Журова назвала актом человечности движение корейских болельщиков в поддержку российских атлетов

      13:38, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:38, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      209
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Журова\n#болельщики\n#Южная Корея\n#спортсмены
      Фото: facebook.com/PyeongChang2018
      209
      0

      Действия добровольцев она объявила доказательством того, «что спорт - это мир».

      Москва. Олимпийская чемпионка Светлана Журова одобрила движение корейских болельщиков, которые будут поддерживать российских атлетов на Играх-2018. Свое мнение прославленная спортсменка рассказала в интервью РТ.  

      Она назвала действия добровольцев Южной Кореи доказательством того, что спортивное движение по-прежнему находится вне политики и «доказывает, что спорт - это мир».  

      «Это точно не политический акт. Это тот случай, когда акт человеческий. Спортсменам очень тяжело находиться в подобной ситуации в другой стране без флага и с небольшим количеством болельщиков, которые могут приехать в связи со сложившимися обстоятельствами. Действия корейцев показали, что они всё понимают», - подчеркнула обладательница золотой медали Олимпиады-2006 в Турине.  

      Также Журова  отметила, что жители Южной Кореи, проникнувшись духом Олимпиады, стремятся сделать счастливым каждого, кто приедет на соревнования, а также поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.  

      Отмечается, что слова одобрения она выразила в связи с созданием в Южной Корее движения болельщиков в поддержку российских атлетов. Его инициатором выступила демократическая партия страны, а церемония учреждения прошла в Сеуле утром, 2 февраля. 

      13:38, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      209
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Журова\n#болельщики\n#Южная Корея\n#спортсмены

       

       

       

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