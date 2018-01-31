В Москве определили первые два района для переселения людей по программе реновации

Переехать в новые дома москвичи смогут в феврале 2018 года.

Москва. В российской столице назвали первые два района для переселения людей по программе реновации. Об этом во время заседания столичного правительства сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Первыми будут заселять дома в Головинском районе и многоэтажки на улице Красных зорь в Северном и Западном округах города, цитируют слова чиновника на официальном сайте департамента государственной политики и градостроительства столицы.

Переехать в новые квартиры москвичи смогут уже в феврале 2018 года. Кроме того, Марат Хуснуллин отметил, что в течение года власти Москвы планируют по программе реновации заселить 24 дома.