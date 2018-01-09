Минтруд намерен «положить» в продуктовую корзину россиян побольше мяса и рыбы

Вместе с овощами и фруктами, они должны частично заменить хлеб и макароны.

Москва. Министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин высказался за пересмотр содержимого потребительской корзины россиян. Об этом пишет «Российская газета».

Напомним, потребительская корзина – это законодательно установленный набор продуктов, необходимый для питания взрослого человека в течение месяца. Из ее стоимости рассчитывается размер прожиточного минимума.

По мнению Максима Топилина, сейчас в потребкорзине содержится слишком много хлеба, макарон, картофеля, и недостаточно – мяса, рыбы, овощей и фруктов. Это является нарушением норм здорового питания, утвержденных Минздравом еще в 2016 году, заявил министр.

Также глава ведомства считает возможным изменить соотношение включенных в корзину продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Кроме того, не исключен пересмотр порядка определения прожиточного минимума, рассказал изданию Максим Топилин.