Госдума ужесточила наказание для телефонных террористов

Теперь нарушители могут лишиться свободы на срок от трех до десяти лет.

Москва. Депутаты Государственной думы приняли в третьем окончательном чтении закон, ужесточающий наказание для телефонных террористов. Как пишет Интерфакс, теперь нарушители могут лишиться свободы на срок от трех до десяти лет.

По информации агентства, новый закон предусматривает четыре уровня наказания в зависимости от последствий, к которым привел звонок о ложном минировании.

Так, к первой ступени ответственности будет относиться звонок о готовящемся взрыве, поджоге и других действиях, совершенных из хулиганских побуждений. Если в таком случае не был причинен ущерб или люди не были травмированы, то нарушитель заплатит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Вторая ступень ответственности будет касаться звонков о минировании объектов социальной инфраструктуры – школ, больниц, детских садов, банков и т.п. В таком случае закон предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет либо штрафа в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Отмечается, что такое же наказание будет применяться правоохранителями в том случае, если звонок стал причиной крупного ущерба на сумму свыше 1 млн рублей. Например, если из-за ложного минирования произошла остановка работы аэропорта.

К третьей ступени ответственности отнесли телефонные звонки, которые направлены на остановку работы органов власти, например Госдумы. В таком случае нарушитель либо заплатит штраф в 1 млн рублей, либо проведет в тюрьме от 6 до 8 лет.

Четвертая, самая суровая степень наказания, будет применяться в том случае, если в результате звонка погиб хотя бы один человек или наступили какие-либо другие тяжелые последствия. В таком случае, суд имеет право назначить наказание в виде штрафа в 2 млн рублей либо лишить свободы на срок от 8 до 10 лет.