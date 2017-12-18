Госдума: организаторам уличных гонок может грозить штраф в 1 млн рублей

Депутаты подготовили новый законопроект, касающийся стритрейсеров.

Москва. Депутаты Государственной думы России разработали новый законопроект, который ужесточит наказание для стритрейсеров. Как пишут Известия.ру, поправки коснутся организаторов и участников уличных гонок.

По информации издания, рабочая группа Госдумы предложила внести для стритрейсеров новые статьи в КоАП и УК РФ. Авторы законопроекта предлагают установить штрафы, которые будут начисляться в зависимости от нескольких факторов.

В том случае, если организаторы устраивают гонки впервые, на них будет налагаться штраф от 50 до 150 тыс. рублей. Если организатор – юридическое лицо, то фирма или организация заплатит от 150 до 500 тыс. рублей. Если уличные гонки привели к травме человека или нанесению вреда имуществу, то выплаты возрастут до 300 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно.

Если же они будут задержаны повторно, то сумма штрафа составит уже 500 тыс. рублей, а для юридических лиц - 1 млн рублей. В том случае если нарушения будут продолжаться, то организаторы гонок могут провести в тюрьме два года.

Стритрейсеры, участвующие в гонках, будут платить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение им придется заплатить 30 тысяч рублей и остаться без водительских прав на полгода. В том случае, если любителя уличных гонок задержат вновь, то он может отправиться в тюрьму сроком на один год.