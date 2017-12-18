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      Госдума: организаторам уличных гонок может грозить штраф в 1 млн рублей

      10:40, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:40, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      412
      0
      #штрафы\n#лишение родительских прав\n#гонки\n#Госдума\n#законопроект\n#лишение свободы.
      Фото: pixabay.com
      412
      0

      Депутаты подготовили новый законопроект, касающийся стритрейсеров.

      Москва. Депутаты Государственной думы России разработали новый законопроект, который ужесточит наказание для стритрейсеров. Как пишут Известия.ру, поправки коснутся организаторов и участников уличных гонок.  

      По информации издания, рабочая группа Госдумы предложила внести для стритрейсеров новые статьи в КоАП и УК РФ. Авторы законопроекта предлагают установить штрафы, которые будут начисляться в зависимости от нескольких факторов.  

      В том случае, если организаторы устраивают гонки впервые, на них будет налагаться штраф от 50 до 150 тыс. рублей. Если организатор – юридическое лицо, то фирма или организация заплатит от 150 до 500 тыс. рублей. Если уличные гонки привели к травме человека или нанесению вреда имуществу, то выплаты возрастут до 300 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно.  

      Если же они будут задержаны повторно, то сумма штрафа составит уже 500 тыс. рублей, а для юридических лиц - 1 млн рублей. В том случае если нарушения будут продолжаться, то организаторы гонок могут провести в тюрьме два года.  

      Стритрейсеры, участвующие в гонках, будут платить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение им придется заплатить 30 тысяч рублей и остаться без водительских прав на полгода. В том случае, если любителя уличных гонок задержат вновь, то он может отправиться в тюрьму сроком на один год. 

      10:40, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      412
      0
      #штрафы\n#лишение родительских прав\n#гонки\n#Госдума\n#законопроект\n#лишение свободы.

       

       

       

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