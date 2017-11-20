В России могут упростить процесс раздела имущества при разводе

Общественная палата предложила внести ряд поправок в Семейный кодекс.

Москва. Общественная палата России предложила упростить процесс раздела имущества при разводе. Как пишут Известия.ру, ряд поправок могут внести в Семейный кодек РФ после рассмотрения в Госдуме.

По информации СМИ, общественники предлагают в обязательном порядке указывать в ЕГРН, что недвижимость супругов (например, квартира) находится в совместном владении. Таким образом, при имущественных спорах один из супругов не сможет продать свою собственность без согласия бывшего мужа или жены.

Недвижимость, ценные бумаги, денежные активы супругов предлагается делить сразу, а не по частям. Для этого в Семейном кодексе понятие «имущество, нажитое супругами во время брака» предлагают конкретизировать: то есть внести определенный комплекс вещей, имущественных прав и общих долгов.

Кроме того, изменить предлагают процесс раздела бизнес-активов бывших супругов. В частности, пакеты акций или доли в компаниях, останутся во владении того, кто именно занимался их продвижением. Второму супругу в этом случае будет выплачиваться компенсация, размеры и срок выплаты которой определит суд.

Отмечается, что поправки также коснутся и брачных договоров. Так, после развода суд может признать такой договор недействительным, если его условия приводят одного из супругов к разорению. Помимо этого через суд бывшие супруги могут изменить условия договора: например, поменять доли имущества, полученные во время развода.