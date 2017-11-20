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      В России могут упростить процесс раздела имущества при разводе

      10:10, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:10, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      423
      0
      #Общественная палата\n#общество\n#недвижимость\n#развод\n#институт семьи
      Фото: pixabay.com
      423
      0

      Общественная палата предложила внести ряд поправок в Семейный кодекс.

      Москва. Общественная палата России предложила упростить процесс раздела имущества при разводе. Как пишут Известия.ру, ряд поправок могут внести в Семейный кодек РФ после рассмотрения в Госдуме. 

      По информации СМИ, общественники предлагают в обязательном порядке указывать в ЕГРН, что недвижимость супругов (например, квартира) находится в совместном владении. Таким образом, при имущественных спорах один из супругов не сможет продать свою собственность без согласия бывшего мужа или жены. 

      Недвижимость, ценные бумаги, денежные активы супругов предлагается делить сразу, а не по частям. Для этого в Семейном кодексе понятие «имущество, нажитое супругами во время брака» предлагают конкретизировать: то есть внести определенный комплекс вещей, имущественных прав и общих долгов. 

      Кроме того, изменить предлагают процесс раздела бизнес-активов бывших супругов. В частности, пакеты акций или доли в компаниях, останутся во владении того, кто именно занимался их продвижением. Второму супругу в этом случае будет выплачиваться компенсация, размеры и срок выплаты которой определит суд. 

      Отмечается, что поправки также коснутся и брачных договоров. Так, после развода суд может признать такой договор недействительным, если его условия приводят одного из супругов к разорению. Помимо этого через суд бывшие супруги могут изменить условия договора: например, поменять доли имущества, полученные во время развода. 

      10:10, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      423
      0
      #Общественная палата\n#общество\n#недвижимость\n#развод\n#институт семьи

       

       

       

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