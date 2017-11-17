Госдума запретила авиадебоширам летать

В течение года после правонарушения авиакомпании будут иметь право отказывать им в продаже билетов.

Москва. Российский парламент принял в пятницу, 17 ноября, в окончательном чтении закон о «черных списках» буйных пассажиров воздушного флота. Авиакомпании получат право не продавать внесенным в такие реестры лицам билеты, пишут "Известия".

Запрет летать самолетами не является для дебоширов пожизненным. Хулиганов включат в «черный список» сроком на один год. При этом авиаперевозчики обязаны письменно извещать буянов, что они занесены в данный перечень.

За фигурантами «черных списков» оставлено право летать на самолетах в случаях крайней необходимости. Это возможно, если авиация является единственным видом транспорта в данной местности. Также лайнерами им можно пользоваться при поездке на лечение, похороны родственника, сопровождении родственника-инвалида, а также при административном выдворении или депортации.

Добавим, пассажир, включенный в черный список, может обжаловать это решение в суде.