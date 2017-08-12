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      В Ростуризме разъяснили, как отказаться от путевки в Турцию и получить за это компенсацию

      15:18, 12 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:18, 12 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      161
      0
      #отдых\n#здоровье\n#Турция\n#туристы\n#Ростуризм
      Фото: pixabay.com
      161
      0

      Указаны конкретные статьи Гражданско-процессуального кодекса РФ, на которые следует ссылаться, подавая заявление.

      Москва. Ростуризм дал подробные инструкции, как без большого ущерба для бюджета прервать отдых в Турции в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на местных курортах. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.  

      В Ростуризме напомнили, что после купаний на турецких пляжах и употребления местной питьевой воды в этом сезоне многие туристы, особенно дети, заражаются вирусом Коксаки (разновидность ротавирусной инфекции). На открытую ведомством «горячую» телефонную линию по данной проблеме позвонили уже более 500 россиян.

      Как сообщается на сайте, если приобретатель путевки в Турцию не желает подвергать себя и своих близких к риску, он может на законных основаниях отказаться от тура и получить за это полную стоимость поездки (если он ей не воспользовался), либо остаточную (за то количество дней путевки, от которого турист решил отказаться).

      Для этого необходимо обратиться с заявлением к туроператору. Если фирма откажется возместить стоимость путевки, то туристу следует подать на нее в суд.

      Указаны конкретные статьи Гражданско-процессуального кодекса РФ, на которые следует ссылаться, подавая заявление. Отмечается также, что за отказ туроператора вернуть деньги добровольно, суд может дополнительно оштрафовать организацию на 50% от суммы иска.

      15:18, 12 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      161
      0
      #отдых\n#здоровье\n#Турция\n#туристы\n#Ростуризм

       

       

       

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