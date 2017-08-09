Коллекторам передали права на 20 млрд рублей долгов россиян за услуги ЖКХ

В ближайшие 3 года эта цифра может удвоиться, прогнозируют участники рынка.

Москва. Порядка 20 млрд рублей задолженности россиян за жилищно-коммунальные услуги намерены взыскать до конца года коллекторские агентства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Так, в агентстве «Секвойя кредит консолидейшн» изданию рассказали, что в работе у коллекторов сейчас находится 3% от общей задолженности населения за ЖКУ.

Если исходить из данных Минстроя, в абсолютных цифрах это примерно 20 млрд рублей. В ведомстве подсчитали, что задолженность за ЖКУ в России сегодня составляет 1 трлн рублей, в том числе долги населения — 645 млрд рублей.

В коллекторском агентстве «ЮВС» «Известиям» сообщили, что управляющие компании в сфере ЖКХ, как правило, передают на взыскание просрочку по платежам длительностью в 2-3 года. На досудебной стадии удается вернуть в среднем 5–10% таких долгов, на судебной — 15–20%.

Также в агентстве прогнозируют, что через 3 года коллекторам отдадут 5–6% задолженности населения за ЖКУ.