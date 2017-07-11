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      Готовивший покушение на Путина житель Казахстана попросил о помиловании

      15:26, 11 июля, 2017
      Новичок
      15:26, 11 июля, 2017
      Новичок
      315
      0
      #Владимир Путин\n#теракт\n#покушение\n#колония\n#помилование
      Фото: kremlin.ru
      315
      0

      За почти 5 лет, проведенных в колонии, террорист изменил свои взгляды на многие вопросы.  

      Спиридоновка. Самарская область. Осужденный колонии строгого режима №26, расположенной в Волжском районе Самарской области, гражданин Казахстана Илья Пьянзин обратился к Президенту России с просьбой о помиловании. 33-летний мужчина был приговорен в 2013 году к 10 годам лишения свободы за подготовку покушения на Владимира Путина, пишет «Коммерсантъ».  

      Предыстория несостоявшегося теракта такова. В 2012 году в одном из домов Одессы сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате погиб выходец из Чечни Руслан Мадаев, были задержаны остальные жильцы – его земляк Адам Осмаев, обвинявшийся в России в покушении на Рамзана Кадырова, а также казахстанец Илья Пьянзин.

      В ходе допросов выяснилось, что группа готовила теракт против Владимира Путина. Впоследствии Осмаев, разбирательство с которым затянулось до Майдана, был отпущен на свободу, воевал на Донбассе против ополченцев, недавно был ранен земляком в Киеве. А Пьянзина выдали российским правоохранительным органам.  

      Отбыв часть наказания, Пьянзин заявил, что попал в группировку случайно и сожалеет, что не сдал подельников добровольно. В России до экстрадиции он не был, Путина видел лишь по телевизору, и мало знал о политике, которую он проводит. Познакомившись с ней подробнее, Пьянзин, по его словам, счел многие действия российского лидера справедливыми.  

      В частности, теперь он одобряет поддержку законного правительства Сирии и народных республик Донбасса, даже перевел несколько своих месячных зарплат в фонд помощи детям ДНР и ЛНР, рассказала «Коммерсанту» его супруга Марина Пьянзина. По ее словам, она дважды пыталась сама обратиться к Путину во время прямых телефонных линий, но ей это не удалось. Также она указала на то, что за время заключения ее муж освоил несколько рабочих профессий, выступает за команду осужденных на состязаниях по футболу и не имеет взысканий за нарушения режима.  

      Прошение о помиловании было подано в администрацию колонии еще в мае, но на проверку документов комиссией колонии ушло два месяца. Сейчас ходатайство находится на рассмотрении.

      15:26, 11 июля, 2017
      Новичок
      315
      0
      #Владимир Путин\n#теракт\n#покушение\n#колония\n#помилование

       

       

       

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