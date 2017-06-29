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      Россияне стали жить в среднем почти по 72 года

      13:57, 29 июня, 2017
      Новичок
      13:57, 29 июня, 2017
      Новичок
      161
      0
      #медицина\n#здоровье\n#демография\n#Росстат\n#статистика
      Фото: pixabay.com
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      0

      Наилучшими показателями отличились Ингушетия и Дагестан, на третьем месте - Москва.  

      Москва. Рекордного показателя достигла по итогам прошлого года средняя продолжительность жизни в России. По данным Росстата, она составила 71,87 года, пишут «Известия».  

      Отмечается, что 5 лет назад россияне жили 70,2 года. Таким образом, средняя продолжительность жизни за 5 лет выросла более чем на полтора года.  

      Больше всего долгожителей, как и следовало ожидать, на Кавказе - в Ингушетии и Дагестане, на третьем месте Москва. В этих регионах люди живут в среднем больше 77 лет.  

      Как пояснил «Известиям» замруководителя ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Анатолий Бритов, на продолжительность жизни в первую очередь влияют поведенческие особенности, факторы внешней среды, а также наследственность.

      Так, жители Кавказа из-за особенностей местности много ходят, при этом мало пьют и имеют генетическую предрасположенность к долгой жизни. Еще важнее то, что в горах давление воздуха ниже, чем на равнине. Это служит профилактикой ишемии и гипертонии мозга.  

      В Москве на ситуацию повлияли в положительную сторону запреты на курение и распитие алкоголя в общественных местах. Кроме того, москвичи активно двигаются из-за масштабов столицы, считает Анатолий Бритов.  

      При этом самая низкая продолжительность жизни отмечается среди жителей Тывы - 64,2 года. За ней идут Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).

      13:57, 29 июня, 2017
      Новичок
      161
      0
      #медицина\n#здоровье\n#демография\n#Росстат\n#статистика

       

       

       

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