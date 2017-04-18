  • $ 56.25 ↓
  • € 59.84 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Герман Греф раскритиковал трудовые книжки

      16:29, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:29, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      123
      0
      #общество\n#Пенсионный фонд\n#работа\n#трудоустройство\n#Герман Греф
      Фото: twitter.com/angrycitizen_ru
      123
      0

      По мнению главы Сбербанка, они неудобны Пенсионному фонду и работодателям.

      Москва. Глава Сбербанка Герман Греф на Всероссийской конференции «Онлайн-кассы — новые возможности роста» заявил, что трудовые книжки в их нынешнем виде неудобны. По его мнению, они доставляют неудобства гражданам, работодателям и Пенсионному фонду, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      «Мы живем в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века», - заявил Герман Греф. «Это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», - добавил он.

      16:29, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      123
      0
      #общество\n#Пенсионный фонд\n#работа\n#трудоустройство\n#Герман Греф
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа