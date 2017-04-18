Герман Греф раскритиковал трудовые книжки

По мнению главы Сбербанка, они неудобны Пенсионному фонду и работодателям.

Москва. Глава Сбербанка Герман Греф на Всероссийской конференции «Онлайн-кассы — новые возможности роста» заявил, что трудовые книжки в их нынешнем виде неудобны. По его мнению, они доставляют неудобства гражданам, работодателям и Пенсионному фонду, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

«Мы живем в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века», - заявил Герман Греф. «Это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», - добавил он.