У мачехи экс-главы Марий Эл нашли недвижимость на 500 миллионов рублей

К каждой московской квартире приобретены нежилые помещения в тех же домах.

Москва. У 71-летней мачехи экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой обнаружили два московских пентхауса общей стоимостью в 500 млн рублей. Один располагается в ЖК «Смоленский бульвар 24» на 7 этаже, второй – в новостройке на Цветном бульваре, сообщает «Лайф».

Квартира в ЖК «Смоленский бульвар» имеет площадь 253 кв. м. Ее приблизительная стоимость – 300 млн рублей. Пенсионерка стала обладательницей элитного пентхауса в 2014 году. В этом же здании она приобрела два нежилых помещения на цокольном этаже общей площадью 32 квадратных метра и стоимостью 20 млн рублей.

По данным источника, площадь квартиры на Цветном бульваре составляет 213 кв. м. Ее стоимость оценивается в 200 млн рублей. Татьяна Маркелова также приобрела к квартире пару нежилых помещений стоимостью 15 млн рублей.

13 апреля бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки в размере 235 рублей. На заседании он не признал причастность в получении денежных средств.