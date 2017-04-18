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      У мачехи экс-главы Марий Эл нашли недвижимость на 500 миллионов рублей

      15:56, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:56, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      389
      0
      #недвижимость\n#квартиры\n#взятка\n#Маркелов
      Фото: life.ru
      389
      0

      К каждой московской квартире приобретены нежилые помещения в тех же домах.

      Москва. У 71-летней мачехи экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой обнаружили два московских пентхауса общей стоимостью в 500 млн рублей. Один располагается в ЖК «Смоленский бульвар 24» на 7 этаже, второй – в новостройке на Цветном бульваре, сообщает «Лайф».

      Квартира в ЖК «Смоленский бульвар» имеет площадь 253 кв. м. Ее приблизительная стоимость – 300 млн рублей. Пенсионерка стала обладательницей элитного пентхауса в 2014 году. В этом же здании она приобрела два нежилых помещения на цокольном этаже общей площадью 32 квадратных метра и стоимостью 20 млн рублей.

      По данным источника, площадь квартиры на Цветном бульваре составляет 213 кв. м. Ее стоимость оценивается в 200 млн рублей. Татьяна Маркелова также приобрела к квартире пару нежилых помещений стоимостью 15 млн рублей.

      13 апреля бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки в размере 235 рублей. На заседании он не признал причастность в получении денежных средств.

      15:56, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      389
      0
      #недвижимость\n#квартиры\n#взятка\n#Маркелов
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