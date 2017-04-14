Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов не признал свою вину в суде

Он попросил заключения под домашний арест.

Москва. Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Москвы заявил, что не получал взятку в размере 235 млн рублей. Заседание состоялось в пятницу, 14 апреля, пишет «Интерфакс».

«Не имею отношения к получению данных денежных средств. Я в сделке не участвовал. Я буду доказывать свою невиновность здесь, в России. Если есть задача посадить Маркелова, то посадить за что-нибудь другое, но не за это. Изберите домашний арест», - заявил Маркелов. Он добавил, что компания «12 регион» взяла кредиты на улучшение состояния ОАО «Тепличное».

«Данная сделка была не фиктивная. Само предприятие не покупалось для каких-либо непонятных целей. Само предприятие работает. Николай Криваш покупал много предприятий. Он скупал много активов. Это бизнес. Предприятие покупалось им как актив. В республике десятки предприятий получают субсидии», - отметил бывший глава Марий Эл.

По словам Маркелова, инициатором сделки была Криваш.

«За год я привлек сотни миллион инвестиций в «мертвый» регион. Я лоббировал в хорошем смысле слова интересы многих предприятий. Моя корысть была в одном - я хотел создать рабочий холдинг и рабочие места», - заявил Леонид Маркелов.

В ходе заседания он пожаловался на плохое здоровье: «У меня тахикардия, болезнь Бехтерева. Я не могу принимать препараты без моего лечащего врача. У меня может быть инфаркт. Вам нужен труп?».

Следователь попросил Басманный суд Москвы заключить Маркелова под стражу до 12 июня: «Маркелов воспользовался служебным положением, договорился о получении субсидий для ОАО «Птицефабрика Акашекская» в размере более 4 млрд рублей, выделенных почти на все сельскохозяйственные предприятия региона». По данным следствия, Маркелов получил от предпринимателя Криваша взятку в размере 235 млн рублей.

13 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Его задержали по подозрению в получении взятки.