Космонавт Георгий Гречко скончался на 86 году жизни

Он совершил три космических полёта: в 1975, в 1977 и в 1985 годах.

Москва. Советский летчик-космонавт Георгий Гречко скончался в ночь на 8 апреля на 86 году жизни. Об этом сообщают на сайте журнала «Новости космонавтики».

Справка:

Георгий Михайлович Гречко родился в Ленннграде. После окончания Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером, начальником группы ОКБ-1. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. 23 мая 1966 года его зачислили в 731 отдел ЦКБЭМ начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели ЦКБЭМ, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ.

Гречко совершил три космических полета. Первый – с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера КК «Союз-17» и первой основной экспедиции на ДОС-4 «Салют-4», вместе с А.А. Губаревым. Второй, рекордный для своего времени, – с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера КК «Союз-26» и первой основной экспедиции на ДОС-5 «Салют-6» вместе с Ю.В. Романенко. Третий – с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера КК «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки ЭО-4 на станции «Салют-7».

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 г. космонавтом-исследователем этого учреждения, а после – научным сотрудником. Защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Оставил замечательные, наполненные фирменным юмором и теплотой мемуары «Космонавт №34. От лучины до пришельцев».