Правительство Чечни разместило госзакупку на «Шашлык-Машлык»

Международный гастрономический фестиваль пройдет в Грозном в апреле.

Грозный. Чечня. Правительство Чечни намерено заплатить полмиллиона рублей за проведение международного гастрономическегр фестиваля «Шашлык-Машлык» в Грозном. Соответствующий документ размещен на сайте Госзакупок.

Известно, что мероприятие пройдет в апреле в столице Чеченской Республике. Исполнитель будет обязан организовать трансфер гостей к месту проведения, установить не менее 30 шатров и 30 мангалов, заготовить дрова для розжига костра. Кроме того, необходимо будет подготовить сувениры: кристаллы «Сердце Чечни» и открытки «Шашлык – Машлык».

Исполнитель будет определен по итогам аукциона. Первоначальная цена контракта составляет 550 тыс. рублей.

На международный гастрономический фестиваль «Шашлык-Машлык» приглашены ведущие кулинары из стран, известных своими богатыми традициями приготовления мяса на углях – Чеченской Республики, республик Северного Кавказа, Средней Азии, Ирана, Болгарии, Сербии, Испании, Армении, Грузии, Азербайджана и так далее. В программе фестиваля - дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю и состязание между командами поваров на лучшие блюда.