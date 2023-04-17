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Совет Федерации не планирует обнародовать имущественные декларации сенаторов

12:58, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Совет Федерации не планирует обнародовать имущественные декларации сенаторов
12:58, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Совет Федерации\n#власть\n#законы\n#сенатор\n#декларация\n#сведения о доходах
Фото: vk.com/sovfedinfo
116
0

Об этом сообщил источник РИА Новости.

Москва. Сведения о доходах членов Совета Федерации не будут более публиковаться в интернете. Такое решение приняло руководство верхней палаты Федерального Собрания, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству информированный источник, засекретить свои декларации сенаторам и депутатам Госдумы позволяют вступившие в силу с 1 марта поправки к законодательству. Указ об этом подписал в декабре 2022 года президент России. Действие документа распространяется также на чиновников и ряд категорий военных, участвующих в спецоперации.

Отмечается, что многие депутаты намерены и дальше публиковать сведения о своих доходах. К их числу относится, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, разместивший декларацию 19 марта на сайте законодательного органа. Данные об имуществе и заработке всех своих членов намерены обнародовать думские фракции «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ.

12:58, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Совет Федерации\n#власть\n#законы\n#сенатор\n#декларация\n#сведения о доходах