Путин и Шойгу убедили руководство Армении и Азербайджана остановить военные действия

Во время боев у горы Килисали 16 ноября использовались пушки, минометы и бронетехника, есть погибшие.



Москва. Посредничество России предотвратило новый виток конфликта между Баку и Ереваном. Как пишут «Известия», военные действия между армиями соседних республик вспыхнули 16 ноября.

Отмечается, что приграничные бои возле горы Килисали стали самым серьезным столкновением после заключения перемирия между странами в ноябре 2020 года. С обеих сторон были задействованы бронетехника, минометы и артиллерия, есть погибшие и раненые, 12 армянских солдат попали в плен. Виновными в развязывании конфликта Баку и Ереван называют друг друга.

Напряженность на границе двух кавказских государств назревала в течение нескольких дней. Об атаке со стороны Азербайджана заявили в Минобороны Армении 14 ноября. На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о вторжении на территорию республики.

Остановить кровопролитие пыталось командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Далее к попыткам примирения сторон подключился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он переговорил по телефону министрами обороны Азербайджана Закиром Гасановым и Армении Суреном Папикяном. Сергей Шойгу призвал своих коллег прекратить эскалацию обстановки. С аналогичными призывами к сторонам конфликта выступил российский МИД.

Вечером 16 ноября переговоры по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел президент России Владимир Путин.

В итоге в 18.30 на армяно-азербайджанской границе было объявлено перемирие. О том, что военные действия в районе горы Килисали прекратились, подтвердили в министерствах обороны Армении и России. При этом в Ереване отметили роль Москвы в примирении сторон.