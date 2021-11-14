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Минобороны Армении: ситуация на границе с Азербайджаном накаляется

16:55, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
Минобороны Армении: ситуация на границе с Азербайджаном накаляется
16:55, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
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#Армения\n#Азербайджан\n#граница\n#конфликт\n#Минобороны
Фото: vk.com/armenia_military_portal
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Армянские пограничники отбили попытку наступления военных сопредельного государства пойти в наступление.

Ереван. Армения. Подразделения военных Азербайджана предприняли попытку занять новые позиции в восточном направлении границы с Арменией. Как пишет «Интерфакс», об интенсивной перестрелке и новом обострении между вооруженными силами двух республик сообщило Минобороны Армении.

«14 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении (Гегаркуникская область) армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка.

Армянская пограничная охрана предотвратила попытки противника расположиться в этом районе. Ситуация по-прежнему накаляется!», - говорится в официальной информации армянского военного ведомства.

В том же сообщении указано, что никаких потерь в ходе вооруженного инцидента армянские военные не понесли. Стороны ведут переговоры по урегулированию ситуации при посредничестве российских представителей.

16:55, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
190
0
#Армения\n#Азербайджан\n#граница\n#конфликт\n#Минобороны
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