Минобороны Армении: ситуация на границе с Азербайджаном накаляется

Армянские пограничники отбили попытку наступления военных сопредельного государства пойти в наступление.

Ереван. Армения. Подразделения военных Азербайджана предприняли попытку занять новые позиции в восточном направлении границы с Арменией. Как пишет «Интерфакс», об интенсивной перестрелке и новом обострении между вооруженными силами двух республик сообщило Минобороны Армении.

«14 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении (Гегаркуникская область) армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка.

Армянская пограничная охрана предотвратила попытки противника расположиться в этом районе. Ситуация по-прежнему накаляется!», - говорится в официальной информации армянского военного ведомства.

В том же сообщении указано, что никаких потерь в ходе вооруженного инцидента армянские военные не понесли. Стороны ведут переговоры по урегулированию ситуации при посредничестве российских представителей.