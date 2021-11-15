Глава Армении заявил о вторжении азербайджанских войск

По данным СМИ, граница нарушена в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Ереван. Армения. Азербайджанские войска проникли на территорию Армении, заявил на заседании Совета безопасности премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, армия соседнего государства вошла в восточные районы страны, сообщает Sputnik.

Отмечается, что в связи с допущенным нарушением суверенитета уволен министр обороны Армении Аршак Карапетян. На его пост назначен вице-премьер Сурен Папикян.

Руководство страны обратилось в ОДКБ и к президенту России Владимиру Путину. По словам Никола Пашиняна, цель — добиться размещения российских миротворцев на всем протяжении границы с Азербайджаном.

Напомним, отношения между Ереваном и Баку вновь обострились 13 ноября. О попытке прорыва азербайджанских военных на территорию соседнего государства и возникшей при этом перестрелке заявили в Минобороны Армении.

СМИ сообщают, что азербайджанские военные вторглись в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении. Через них проходит сообщение между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

В конце сентября 2020 года между бывшими советскими республиками разгорелся крупный вооруженный конфликт, победа в котором досталась Баку. 10 ноября при посредничестве России стороны подписали договор, по которому Ереван отказался от части территорий, расположенных между Нагорным Карабахом и Арменией.