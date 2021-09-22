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Полицейские, первыми прибывшие к месту стрельбы в Перми, получили государственные награды

13:54, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Полицейские, первыми прибывшие к месту стрельбы в Перми, получили государственные награды
13:54, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#Россия\n#Пермь\n#полиция\n#МВД\n#стрельба\n#награждение
Фото: пресс-служба МВД России
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Оба силовика проявили мужество, отвагу и самоотверженность.

Москва. Россия. Президент России наградил полицейских, которые первыми прибыли к месту стрельбы в Перми. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. 

Младший лейтенант полиции Константин Калинин, который первым вошёл в здание и обезвредил стрелка, награждён орденом Мужества.

Старший лейтенант полиции Владимир Макаров, занимавшийся эвакуацией студентов, получил медаль «За отличие в охране общественного порядка». 

В указе говорится, что оба силовика проявили мужество, отвагу и самоотверженность. 

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, около 11:00 по местному времени студент 1 курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров зашёл на территорию университета и начал стрельбу. Зайдя в здание, он продолжил стрелять по находящимся там людям. Один из прибывших на место полицейских задержал стрелка. В результате инцидента погибли 6 человек, более 40 пострадали, 7 из них доставлены спецбортом МЧС в Москву. В числе погибших — уроженка Удмуртии.

UPD: министр внутренних дел России повысил в званиях награждённых полицейских. Константин Калинин получил звание «лейтенант полиции», а Владимир Макаров — «капитан полиции». Об этом сообщила пресс-служба МВД Российской Федерации. 

13:54, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
185
0
#Россия\n#Пермь\n#полиция\n#МВД\n#стрельба\n#награждение
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