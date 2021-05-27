Российские власти могут объявить войну самогонщикам

С таким предложением намерен выйти на президента бизнес-омбудсмен Титов.



Москва. В России могут запретить продажу самогонных аппаратов населению. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

С инициативой выступил аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Предложение содержится в докладе о состоянии рынка подакцизных товаров.

Авторы документа указывают на то, что отдельные граждане производят самогон не для личного потребления, а на продажу. В результате они лишают бюджет части доходов от акцизов с продаж алкогольных напитков. К тому же самодельное спиртное зачастую содержит вредные вещества и опасно для здоровья покупателей.

В то же время продажи самогонных аппаратов постоянно растут. За 2020 год количество запросов на них в Рунете увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом, с 1,2 млн до 1,6 млн, пишет РБК.

При этом из 160 тыс. сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями на продажу алкоголя. В результате жители вынуждены потреблять либо самогон, либо контрафактное спиртное, отметили в аппарате бизнес-омбудсмена.

В связи с вышеизложенным в России следует ввести жесткое регулирование торговли самогонными аппаратами, считают в службе бизнес-омбудсмена. Сам Борис Титов намерен обратиться по данному вопросу лично к президенту России Владимиру Путину.