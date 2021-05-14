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Путин осудил арест украинского политика Медведчука

17:38, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
Путин осудил арест украинского политика Медведчука
17:38, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
86
0
#Россия\n#Украина\n#политика\n#власть\n#арест\n#обыски\n#репрессии\n#Владимир Зеленский\n#Владимир Путин
Фото: vk.com/victor_medvedchuk
86
0

Ранее в доме оппозиционера прошел обыск.

Москва. Президент России Владимир Путин высказал мнение по поводу домашнего ареста украинского политика Виктора Медведчука. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

«Похоже, теперь всех на Украине, кто работает с Российской Федерацией, будут привлекать к ответственности», - приводит агентство слова российского лидера.

Депутат Верховной рады, бизнесмен Виктор Медведчук является председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», выступающей за нормализацию отношений с Россией.

На Украине его вместе с коллегой-депутатом Тарасом Козаком заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

После обыска в доме Медведчука, политика поместили под домашний арест.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Виктор Медведчук якобы наносил вред государственной безопасности страны. Арест, по словам украинского лидера, лишил оппозиционера возможности «откровенно бить по стране».

17:38, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
86
0
#Россия\n#Украина\n#политика\n#власть\n#арест\n#обыски\n#репрессии\n#Владимир Зеленский\n#Владимир Путин