Налоговой службе расширили доступ к банковской тайне

С 17 марта ФНС получит право запрашивать у банков информацию не только в рамках налоговых проверок.

Москва. ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне россиян. Как пишет РБК, поправки вступят в силу 17 марта.

В частности, банки будут обязаны в течение трех дней после запроса налоговой выдать ей копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

То же касается информации о бенефициарных владельцах или отдельных операциях за определенный период.

Для запроса данных физлиц ФНС будет достаточно согласия уполномоченных руководителей налоговой или федерального органа исполнительной власти. Раньше это допускалось только в рамках налоговых проверок.

Принятый законопроект вносит изменения в первую часть Налогового кодекса. Правительство внесло его в Госдуму осенью 2020 года. По мнению властей, мера поможет «обелить» экономику.